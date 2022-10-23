Altekma set vermeden kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi 5. haftasında Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Altekma: Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Wallyson (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Taha Sabah, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Uğur Kılınç, Kadir Bircan, Sercan Abanoz, Esat Dalgıç)
Setler: 25-21, 25-20, 25-20
Süre: 84 dakika (28, 28, 28)
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Altekma: Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Wallyson (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek)
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Taha Sabah, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Uğur Kılınç, Kadir Bircan, Sercan Abanoz, Esat Dalgıç)
Setler: 25-21, 25-20, 25-20
Süre: 84 dakika (28, 28, 28)
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