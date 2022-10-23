Altekma set vermeden kazandı

Voleybol Efeler Ligi 5. haftasında Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; altekmaspor.com
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Altekma set vermeden kazandı
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22 Ekim 2022 21:18
AXA Sigorta Efeler Ligi 5. haftasında Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Altekma: Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Wallyson (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Taha Sabah, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Uğur Kılınç, Kadir Bircan, Sercan Abanoz, Esat Dalgıç)

Setler: 25-21, 25-20, 25-20

Süre: 84 dakika (28, 28, 28)

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