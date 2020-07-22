İsmi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Cenk Özkacar, Fransa yolcusu!A Spor'un haberine göre; Fransız ekiplerinden Lyon, 19 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Altay ile yapılan görüşmeler de olumlu sonuçlandı.Bonservis bedelinin 1 milyon 350 bin euro olduğu ve Cenk'in son dakika pürüzü çıkmaması durumunda Lyon forması giyeceği ifade edildi.Bu sezon TFF 1. Lig'de 12 maça çıkan Cenk, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta oynadı.