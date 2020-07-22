Altay'dan Lyon'a gidiyor: Cenk Özkacar

Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, Fransız ekibi Lyon'a transfer oluyor.

Haber; Sporx.com
Altay'dan Lyon'a gidiyor: Cenk Özkacar
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22 Temmuz 2020 15:31
İsmi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Cenk Özkacar, Fransa yolcusu!

A Spor'un haberine göre; Fransız ekiplerinden Lyon, 19 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Altay ile yapılan görüşmeler de olumlu sonuçlandı.

Bonservis bedelinin 1 milyon 350 bin euro olduğu ve Cenk'in son dakika pürüzü çıkmaması durumunda Lyon forması giyeceği ifade edildi.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 12 maça çıkan Cenk, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta oynadı.





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