Altay'ın B planı Mert Nobre

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'da yönetim, göreve devam edip etmeme kararını Mustafa Denizli'ye bıraktı. Ancak Denizli'nin başka görev üstlenmesi durumunda Mert Nobre ile yola devam edilecek.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'ın B planı Mert Nobre
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01 Haziran 2021 13:00
Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği 2021- 2022 sezonu öncesi göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör Mustafa Denizli'ye bırakan Altay'da tecrübeli teknik adamın kulüpte sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör Mert Nobre'nin dümene geçebileceği öğrenildi.

Geçen sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre, ilk 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldıktan sonra Kasım ayında Başkent temsilcisiyle yollarını ayırmıştı.

Altay'da normal sezonun bitimine 2 hafta kala Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak göreve başlayan 40 yaşındaki Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

ÇOK İYİ DENEYİM KAZANDI

Daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev yapan Mert Nobre, Hatay temsilcisiyle de önceki sezon şampiyon olarak takımın Süper Lig'e yükselme başarısına ortak olmuştu.


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