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Altay, galibiyet hasretini sonlandırdı
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Hatayspor, tam 5 maç aranın ardından ligde galibiyet aldı.
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01 Mayıs 2022 01:24
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