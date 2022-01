Altay'da Serkan Özbalta'dan camiaya mesaj

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta sonunda puan cetvelinde 18 puanla 19. sırada yer alan Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta, takımın zor döneminde kulüpteki herkesin el birliği yapması gerektiğini bildirdi.



Kulüple dün sözleşme imzalayan Serkan Özbalta, Antalya'da kamp yapan takımına katıldı.



Özbalta, yaptığı yazılı açıklamada, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı geçilmez bir kale yapmaları gerektiğini kaydederek, "Bu iş bitmedi, her şey yeniden başlıyor." ifadelerini kullandı.



Altay forması taşıyan her oyuncunun özenle seçilmiş olduğunu kaydeden Özbalta, şöyle devam etti:



"Altay formasını her giyen oyuncu, armayı göğsünde taşıyan herkes burasının büyük Altay olduğunu bilecek. Antalya kampı sonrasında Altay bayrağını yere düşürmemek için herkes elinden gelenin fazlasını yapacak ve bu zor dönemden el birliği ile çıkacağız. Bu takım Süper Lig'de lider oldu. Seri galibiyetler elde etti. Her oyuncu kariyer zirvesi yaşadı. Yeniden bunu başaracağız. İnanıyoruz, güveniyoruz. Bahane üretme lüksümüz yok. Altay Kulübü bizden bugün görev bekliyor ve hepimiz bunu yerine getirmek için hazırız. Çözüm yolları bulmak için Altay aşkıyla hepimiz ayağa kalkmak zorundayız. Çünkü başka Altay yok."





