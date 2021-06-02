Altay büyük oynuyor: Stancu, Orgill, Serdar!

Altay, hücum hattına transfer için atağa kalktı. İddialı bir kadro ile sezona başlamak isteyen siyah-beyazlılar, listesine üç yıldız oyuncuyu birden eklediği iddia edildi. Marco Paixao'yu Süper Lig'de de takımda tutma kararı alan kurmaylar, Antalyaspor'dan sağ kanat Serdar Gürler ile yine aynı takımdan forvet Dever Orgill'in yanı sıra Gençlerbirliği'nden de deneyimli golcü Bogdan Stancu'yu listeye dahil etti. Altay'ın bu üç oyuncuyla ilerleyen günlerde temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.



75 MAÇTA 12 GOL 5 ASİST YAPTI



Antalya'da çok fazla şans bulamayan Serdar Gürler ve Jamaikalı forvet Orgill'in kulüpleriyle kontratları devam ediyor. Bu iki yıldız futbolcunun Antalya ekibindeki gelecekleri henüz netlik kazanmadı. Serdar Gürler özellikle Süper Lig'de Göztepe formasıyla gösterdiği başarılı performans sonrası büyük alkış almıştı. Orgill Süper Lig'de görev yaptığı 75 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı.



NOBRE'NİN ESKİ TALEBESİ



Süper Lig'de bu sezon Gençlerbirliği ile küme düşen Rumen santrfor Stancu, Altay'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Mert Nobre'nin başkent ekibinden eski öğrencisi. Bonservis sorunu bulunmayan deneyimli golcünün İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 33 yaşındaki forvet, Türkiye'de Galatasaray, Bursaspor, Orduspor ve son olarak Gençlerbirliği'nde forma giydi. Süper Lig'de sahaya çıktığı 264 karşılaşmada 85 gol atarken 34 asist yapma başarısını gösterdi.



