Alper Potuk'a bir şok daha! Gaziantep FK istemedi...

Fenerbahçe, Alper Potuk'la yollarını ayırmış ve oyuncu için katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınlamıştı.



Fenerbahçe defterini tamamen kapatan Alper Potuk'un menajeri daha önce Trabzonspor'a önerilmiş ancak Karadeniz temsilcisinin teknik direktör Eddie Newton'un, 29 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği öğrenildi.



SICAK BAKMADILAR



Trabzonspor'dan olumsuz cevap alan Alper Potuk'un menajeri bu defa rotayı Gaziantep F.K'ya yöneltti.



Kırmızı – Siyahlı yönetimin ise neredeyse bir yıldan bu yana antrenmana dahi çıkmayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için transferine sıcak bakmadığı ve menajerine teşekkür edildiği öğrenildi. (gaziantep27.net)



