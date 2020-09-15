Alper Potuk'a bir şok daha! Gaziantep FK istemedi...

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, menajerler tarafından Gaziantep Futbol Kulübü'ne önerildi ancak transfere onay çıkmadı.

, Fotoğraf; AA
Alper Potuk'a bir şok daha! Gaziantep FK istemedi...
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15 Eylül 2020 12:58
Fenerbahçe, Alper Potuk'la yollarını ayırmış ve oyuncu için katkılarından ötürü teşekkür mesajı yayınlamıştı.

Fenerbahçe defterini tamamen kapatan Alper Potuk'un menajeri daha önce Trabzonspor'a önerilmiş ancak Karadeniz temsilcisinin teknik direktör Eddie Newton'un, 29 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği öğrenildi.

SICAK BAKMADILAR

Trabzonspor'dan olumsuz cevap alan Alper Potuk'un menajeri bu defa rotayı Gaziantep F.K'ya yöneltti.

Kırmızı – Siyahlı yönetimin ise neredeyse bir yıldan bu yana antrenmana dahi çıkmayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için transferine sıcak bakmadığı ve menajerine teşekkür edildiği öğrenildi. (gaziantep27.net)



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