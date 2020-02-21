UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Porto karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen, 2-1'lik skorla kazandı.Bayer Leverkusen, 29. dakikada Lucas Alario ile öne geçti. Bu golde maçın Sloven hakemi Slavko Vincic, önce golü verdi. Daha sonra VAR'dan uyarı geldi ve golü iptal ettiğini açıkladı. Vincic, bu kararından da vazgeçti ve golü verdi.Leverkusen, 54. dakikada penaltı kazandı. Kai Havetz, penaltıyı kullandı ancak kaleci Agustin Marchesin'e takıldı. Mücadele bu kurtarış sonrası 1.5 dakika kadar devam etti ve VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem penaltıyı, Marchesin'in çizgiyi vuruştan önce terk ettiği gerekçesiyle tekrarlattı. Atış tekrarında Havertz, golü buldu.Porto, 73. dakikada Fernando Dias ile golü buldu. 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olmadığı uyarısıyla golü verdi.Leverkusen'de Türk asıllı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Porto forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles de maçta 90 dakika süre aldı.İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.