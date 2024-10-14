UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, sahasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Almanya 1-0'lık skorla kazandı.



Almanya'ya galibiyeti getiren golü 64. dakikada Jamie Leweling attı.



Almanya'da milli takımı bırakan İlkay Gündoğan, Manuel Neuer, Thomas Müller gibi isimlere bu maçta veda edildi.



Bu sonucun ardından Almanya, 10 puana yükseldi. Hollanda, 5 puanda kaldı.



Almanya, bir sonraki maç haftasında Bosna Hersek'i ağırlayacak. Hollanda, Macaristan'ı konuk edecek.



