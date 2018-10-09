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Almanya antrenmanını 5 bin kişi izledi!

Yaklaşık 5 bin seyircinin izlediği antrenmana Türk asıllı futbolcu Emre Can da katıldı.

Kaynak: AA
Almanya antrenmanını 5 bin kişi izledi!
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09 Ekim 2018 22:54
UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ve Fransa ile karşılaşacak Almanya A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in antrenman sahasında milli takım teknik direktörü Joachim Löw yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi izledi.

İdmana Juventus'ta forma giyen ve kadroya sonradan dahil edilen Türk asıllı futbolcu Emre Can da katıldı. Antrenmandan sonra futbolcular seyricilere imza dağıttı.

Manchester City'de oynayan diğer Türk kökenli futbolu İlkay Gündoğan ise sakatlığı sebebiyle kadroya çağırılmamıştı.

Almanya ekibi, 13 Ekim Cumartesi günü Amsterdam'da Hollanda ve 16 Ekim Salı günü Paris'te Fransa ile karşılaşacak.

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