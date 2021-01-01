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Allen: "Curry, benden ve Miller'dan bambaşka bir seviyede!"

NBA efsanesi Ray Allen, Hall of Fame oyuncu Reggie Miller ve kendisini Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ile karşılaştırmanın saygısızlık olduğuna inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Ray Allen, Hall of Fame oyuncu Reggie Miller ve kendisini Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry ile karşılaştırmanın saygısızlık olduğuna inandığını belirtti.

Allen, şutörlerle ilgili herhangi bir tartışmada, Steph'in her zaman farklı bir seviyede olduğunun düşünülmesi gerektiğini söyledi:

"İnsanlar onu benimle, Reggie'yle veya NBA'deki diğer büyük şutörlerle karşılaştırıyordu. Bunu daha önce de söylemiştim ama o cidden de kendine ait bir kulvarda yer alıyor.

Burada zaten benim ne düşündüğüm önemli değil. Bu ligde oynayıp harika bir hayran kitlesi oluşturmasının yanı sıra, üst düzey basketbolun nasıl oynandığıyla ilgili bit çıta belirlemiş olduğu için oldukça mutlu ve gururluyum. Çok farklı bir çıta belirledi."

Kariyerinde 2.940 üçlük isabetine sahip olan Curry'nin, NBA'de 18 yıl forma giymiş oaln Allen'ı (2.973) geçmek için 34 üçlüğe ihtiyacı var.


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