Aliağa Petkimspor, Reggiana'ya kıl payı mağlup oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ikinci hafta maçında İtalyan ekibi Pallacanestro Reggiana deplasmanda Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 91-87 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor, Reggiana'ya kıl payı mağlup oldu
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05 Şubat 2025 00:25
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ikinci hafta maçında İtalyan ekibi Pallacanestro Reggiana deplasmanda Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 91-87 yendi.  Salon: ENKA

Hakemler: Wojciech Liszka (Polanya), Gintaras Maciulis (Litvanya), Mihkel Manniste (Estonya)

Aliağa Petkimspor: Van Beck 12, Willams 27, Tyree 12, Karahan Efeoğlu, Aldridge, Dotson 3, Russell 15, Troy Selim Sav 9, Yavuz Gültekin 9,

Pallacanestro Reggiana: Barford 8, Faye 8, Gombauld 10, Uglietti 2, Cheatham 20, Winston 11, Smith 14, Faried 10, Grant 6, Chillo 2,

1. periyot: 25-19

Devre: 42-35

3. periyot: 59-62

Normal süre: 79-79

5 faulle çıkan: 44.53 Willams (Aliağa Petkimspor)

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