Aliağa Petkimspor, Güney Kıbrıs deplasmanında

Basketbolda FIBA Europe Cup C Grubu'nda sezona evinde CSM Corona Brasov galibiyetiyle başlayan temsilcimiz Aliağa Petkimspor, çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Petrolina AEK Larnaca deplasmanına çıkacak.
Kition Athletic Center'daki maç saat 19.00'da başlayacak. Grup liderliği mücadelesi veren Petkimspor, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.
Rum ekibi ilk maçta CSM CSU Oradea'ya 89-75 yenilmişti.
