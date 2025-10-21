21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Aliağa Petkimspor, Güney Kıbrıs deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Avrupa'da CSM Corona Brasov deplasmanına konuk olacak.

calendar 21 Ekim 2025 13:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa Petkimspor, Güney Kıbrıs deplasmanında
Basketbolda FIBA Europe Cup C Grubu'nda sezona evinde CSM Corona Brasov galibiyetiyle başlayan temsilcimiz Aliağa Petkimspor, çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Petrolina AEK Larnaca deplasmanına çıkacak.

Kition Athletic Center'daki maç saat 19.00'da başlayacak. Grup liderliği mücadelesi veren Petkimspor, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Rum ekibi ilk maçta CSM CSU Oradea'ya 89-75 yenilmişti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
