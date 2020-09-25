Ali Koç'tan Galatasaray sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde takımın yanında olmaya karar verdi.

Haber; Fanatik
Ali Koç'tan Galatasaray sürprizi
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25 Eylül 2020 11:49
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakmayacak, yönetim kurulu arkadaşları ile Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.

Koç başkan seçildiği ilk senesinde de kulüplerin bir numaralarının derbi maçlarına gitmeme geleneğine son vermiş, uzun yıllar sonra hem Türk Telekom Stadyumu hem de Vodafone Park'a giderek, dostluk elini uzatan isim olmuştu. Pazar günü de tribündeki yerini alacak olan Başkan Ali Koç takımından mutlaka galibiyet bekliyor.

Monaco, Benfica'nın 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Florentino Luis'i kiralık olarak kadrosuna kattı.



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