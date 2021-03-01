Fenerbahçe'de kritik Trabzonspor galibiyetiyle birlikte şampiyonluk yarışında çok önemli bir viraj dönülürken, bu önemli zaferin perde arkasında yaşananlar da ortaya çıktı.



3 haftada gelen 2 mağlubiyet sonrası Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği tartışılırken başkan Ali Koç, takıma ve kamuoyuna Erol Bulut'a destek mesajı vermek için Samandıra'ya ziyaretlerde bulundu.



Bu ziyaretlerden birinde başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut bir araya geldi. Erol Bulut, bu toplantıda Ali Koç'a istenmesi ve yönetimi rahatlatması için görevi bırakabileceği sinyalini verdi. Ali Koç ise görevi bırakma gibi bir durumun olamayacağını ve yola devam edileceğini iletti.



Erol Bulut'u rahatlatmak, güven tazelemek ve kamuoyuna mesaj vermek isteyen Ali Koç, o akşam oynanan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçına da teknik adamıyla birlikte gitti.



"DEĞİŞİKLİĞİN FAYDASI YOK"



Ali Koç'un, yönetimden ve yakın çevresinden Erol Bulut ile ilgili gelen sorulara ise "Sezon içerisinde teknik direktör değişikliğinin faydası yok. Ersun Yanal'ı da ben göndermemiştim, kendisi yorulduğu için bırakmak istemişti." cevabını verdiği öğrenildi.



"FENERBAHÇE'DE HOCA OLMAK ZORDUR"



Ali Koç maç sonunda hafta boyunca yaşananlar ile ilgili ise, "Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Camiamızın duygu ve düşünceleri çok çabuk tavan ve taban yapabiliyor. Bizim işimiz kenetlenmek, aile ortamını sağlayabilmek. Bugün bir ve bütün olunca neler olabileceğini gösterdik. Biz sosyal medyaya göre ya da gazetede yazanlara göre hareket etseydik pek çok değişiklikler yapmamız gerekirdi bugüne kadar. Tabii ki bu söz konusu değil. Bizim burada yapmamız gereken Erol hoca ve ekibine başta sportif direktörümüz, ondan sonra biz, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve başkan olarak onun başarılı olabileceği, takıma en büyük potansiyeli getireceği ortamı sağlamaktır. Zaman zaman bu ortamı sağlayamamış olabiliriz. Ama inanın hem hocamız, hem sportif direktörümüz hem de yönetimimiz elinden geleni yapıyor. İnşallah bu bir dönüm noktası olur." ifadelerini kullandı.



