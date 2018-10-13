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Ali Koç'a 'halı' yanıtı; "Sakatlanmasınlar diye..."

Ali Koç'un, 3 hocanın kovulmasına gerekçe gösterdiği halının hep orada durduğu ve futbolcuların duştan sonra kaymaması için tedbir amaçlı kullanıldığı anlaşıldı.

Kaynak: Akşam
Ali Koç'a 'halı' yanıtı; 'Sakatlanmasınlar diye...'
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13 Ekim 2018 07:53
Ali  Koç, görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı.

Koç, Beşiktaş maçı öncesinde soyunma odasına, Spartak Trnava maçından önce de stada getirilen halı hakkında bu 3 hocanın, "Cocu kovulacak, cenazesini bu halıya saracağız" diye espri yaptığını açıklamıştı. Koç bu halının ilk kez soyunma odasında görüldüğünü de söylemişti. Akşam'ın yaptığı araştırmada ise ortaya bir başka gerçek çıktı. Fenerbahçe'de görev yapan çalışanlar, halının ilk kez oraya gelmediğini, uzun süredir soyunma odasında bulunduğunu söylediler.

OLAY ÇOK YAKINDA NETLEŞİR

Futbolcuların duş aldıktan sonra ayaklarının kaymaması ve sakatlanmamaları için bu halının koruma amaçlı soyunma odasına serildiğini belirten görevliler, "Bu halının ilk kez soyunma odasına getirildiği bilgisi yanlış. Başkan Ali Koç'a bilgi verenler bu konuda eksik bilgilendirmede bulunmuşlar. F.Bahçe Ülker Stadyumu'nun soyunma odalarına yönetimin izni olmadan kesinlikle bir şey girmesi mümkün değil. Hocaların diğer kovulma gerekçeleri hakkında bilgimiz yok. Ancak halı konusunun böyle olduğunu herkes bilir. Bu olayla ilgili ayrıntıların çok kısa sürede netleşeceğini düşünüyoruz" dediler.

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