Ali Koç: 'Tokatladı haberi çıkacak!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ali Koç, İsmail Kartal'ın Pendikspor maçından sonra PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi.
Ali Koç'un sözleri şu şekilde:
"İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız! İsmail Kartal'ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! En son bizden biri 'TFF'ye gitti, tokatladı çıktı' diye haber çıkarsa şaşırmayın!"
İSMAİL KARTAL CEZA ALMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 10. haftadaki Pendikspor maçının ardından PFDK'ye sevk edilmişti. TFF daha sonra yaptığı açıklamada, Kartal için ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini duyurmuştu.
Ali Koç, İsmail Kartal'ın Pendikspor maçından sonra PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi.
Ali Koç'un sözleri şu şekilde:
"İsmail Kartal'ı PFDK'ye kim sevk etti! Danışman mı sevk etti! Resmi Hukuk Müşaviri mi sevk etti! Kim sevk etti kardeşim! Cevabını vermek zorundasınız! İsmail Kartal'ın sözleri, sevk edilecek sözler değil. Kime ne mesaj veriyorsunuz! En son bizden biri 'TFF'ye gitti, tokatladı çıktı' diye haber çıkarsa şaşırmayın!"
İSMAİL KARTAL CEZA ALMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 10. haftadaki Pendikspor maçının ardından PFDK'ye sevk edilmişti. TFF daha sonra yaptığı açıklamada, Kartal için ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini duyurmuştu.