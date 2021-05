Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı yenerek şampiyonluklarını ilan etmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.



Ali Koç, "Bu sene olmadı, seneye Kadınlar basketbolunda Avrupa şampiyonu da olacağız inşallah. Kadınlar basketbolunda gelecek sezon tüm kupaları alacağız inşallah. Takımımızı muhafaza edip birkaç transferle kuvvetlendireceğiz" dedi.



"FENERBAHÇE'DE DNA'MIZ BUDUR"



"Dünyanın en büyük ve en başarılı spor kulübü olarak mümkün olan her branşta her zaman olduğu gibi şampiyonluğa talibiz." diyen Ali Koç, "Fenerbahçe'de DNA'mız budur!" açıklamasında bulundu.



Futbolda yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini de söyleyen başkan, "Futbolda son 2 haftada şampiyonluk ümidimiz var, bu akşamki maç çok çok önemli. Enteresan bir lig oldu, çok çekişmeli bir lig oldu. Futbolda yapısal sorunları da giderebilirsek Türk futbolunun, Türk gencinin, Türk takımının önü açık ama daha gidecek çok yolumuz var, inşallah bir şekilde bu zihniyet değişir ve futbolda da ülke olarak, Fenerbahçe olarak konuşmuyorum, hem Avrupa'da hem Milli Takım seviyesinde hak ettiğimiz yerlere döneriz." dedi.



"HER BRANŞTA, SONUNA KADAR..."



Fenerbahçe'nin 1 numarası, "Futbol çok çok önemli. Futbol olunca bu şampiyonluklar taçlandırılıyor ama bu çocukların hakkını vermek lazım. Fenerbahçe mücadele ettiği her branşta bu sezon işi sonuna kadar götürdü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.