Ali Kemal Denizci trafik kazası geçirdi

Trabzonspor, eski futbolcusu Ali Kemal Denizci'nin trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Kemal Denizci trafik kazası geçirdi
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14 Ekim 2022 22:31
Trabzonspor Kulübü Yönetim Danışmanı ve eski futbolcusu Ali Kemal Denizci, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Denizci'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Denizci, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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