Beşiktaş'ın eski futbolcularından biri olan ve spor yazarlığı yapan Ali Gültiken, 0-0 biten Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Gültiken'in yazısının tamamını Sabah Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Ali Gültiken'in yazısından dikkati çeken bölümler...



YARATICI VE YILDIZ OYUNCU



Sıradan bir kilidi açmak için sıkıntı olduğunda başvurulacak adres bellidir. Çilingire başvurursunuz... Futbolda ise bu işin karşılığı yaratıcı ve yıldız oyunculardır. Oyun sıkıştığında onların bireysel yeteneklerine ve inisiyatif almalarına ihtiyaç duyarsınız. İki takım karşılıklı olarak oyunu öyle bir kilitlediler ki ikisi de neredeyse rakip kalelere şut atamadı diyebiliriz. Ta ki teknik adamlar oyunun son çeyreğinde oyuncu değişiklikleri yapana kadar...



WEGHORST'UN POZİSYONLARI ÜZÜCÜYDÜ



Fenerbahçe'nin Batshuayi, Mert Hakan ve Osayi-Samuel değişikliklerine karşılık Valerien İsmael'in yaptığı Ghezzal, Tayfur, Gedson hamlesi oyunu renklendirdi. Bu değişikliklerle oyun hakimiyetini eline alan Beşiktaş oldu. Weghorst'un kafa şutu ve direkten dönen diğer pozisyon Beşiktaş adına geriye dönüp bakıldığında gerçekten üzülecek pozisyonlardı.



SON 10 DAKİKA TESELLİ OLDU



İki takım da maçı bir şekilde kontrol altında tutup, müsabaka boyunca bu tür pozisyonları yaratabilme adına çok sabretti. Bu kurgunun karşılığını almaya da en çok yaklaşan taraf Beşiktaş oldu. Oyun olarak ilk yarısı çok fazla keyif vermese de son 10 dakika en azından ortaya konan baskı ve etkili oyun Beşiktaş adına ilerisi için ufak bir teselli oldu. Kazanmaya bu kadar yaklaşmışken kenarından dönmek diye buna denir...





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