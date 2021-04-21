Ali Gültiken: "Şampiyonluk inancı yok"
Ali Gültiken, Galatasaray'ın son dakikada bulduğu golle Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.
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21 Nisan 2021 21:49
Galatasaray
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