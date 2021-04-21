Ali Gültiken: "Şampiyonluk inancı yok"

Ali Gültiken, Galatasaray'ın son dakikada bulduğu golle Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Abone Ol
Ali Gültiken: 'Şampiyonluk inancı yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2021 21:49


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.