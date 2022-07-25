Alexis Sanchez'in yeni durağı Marsilya oluyor

Marsilya'nın, Inter'den Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alexis Sanchez'in yeni durağı Marsilya oluyor
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25 Temmuz 2022 17:37
Inter'de kadroda düşünülmeyen Alexis Sanchez'in yeni durağı belli oluyor.

Fransız ekibi Marsilya'nın, Şilili futbolcu için Inter ile görüşmelerde bulunduğu ve transferin yakın olduğu aktarıldı.

Inter'de forma şansı bulmasının zor olduğunun farkında olan Sanchez'in de Marsilya'ya sıcak baktığı ancak transferi için maaşında indirim yapması gerektiği belirtildi.

Inter ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 39 maçta, 9 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

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