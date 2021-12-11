Alex Telles: 'Galatasaray her zaman kalbimde'

Şimdilerde Manchester United'da oynayan eski Galatasaraylı Alex Telles S Sport'a röportaj verdi.



Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Türkiye ve Galatasaray günlerini unutamadığını belirterek, "Türkiye'ye geldiğimde çok gençtim ve bir çok şey öğrendim. 21 yaşındaydım, Brezilya'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'daki ilk takımımı Galatasaray'dı. Türkiye Ligi çok kaliteli bir lig ve büyük oyuncular var." diye konuştu.



Galatasaray'da tecrübe eksikliğini giderdiğini söyleyen Telles, "Roberto Mancini'den çok şey öğrendim. Ben her zaman çok öğrenmek isteyen bir oyuncu oldum. Galatasaray her zaman benim kalbimde. Türkiye Ligi'nde oynayan çok arkadaşlarım var. Muslera ve tercüman Mert çok yakın arkadaşlarım. Hala onlarla konuşuyorum, maçları da takip ediyorum. Taraftarların beni hala sevdiğini biliyorum. Galatasaray büyük minnettarlık duyduğum bir kulüp" diye konuştu.





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