Alex Caruso, Cavaliers'ın bu yaz "hedeflerinden biri"

Los Angeles Lakers guardı Alex Caruso'nun, bu yaz Cleveland Cavaliers'ın hedeflediği oyunculardan biri olabileceği iddia edildi.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cavs, backcourt rotasyonunu güçlendirmek istiyor ve Caruso ile Indiana Pacers'tan T.J. McConnell'ı kovalamayı planlıyor:



"Herhangi bir muhtemel serbest oyuncu listesi, Indiana'dan T.J. McConnell ve Los Angeles'dan Alex Caruso ile başlamalı. İkisi de Cavs'in hedefi. İkisi de çok iyi uyuyor.



Bazıları Caruso'yu tercih ediyor. Daha genç, daha büyük, daha güçlü ve birden fazla pozisyonu savunabiliyor. Bazıları da McConnell'ı daha çok seviyor. Çok fazla üçlük atmasa da, daha tecrübeli, ilk beş oynayabiliyor, çembere baskı yapıyor ve ligin de toplam top çalma lideriydi."



Bu yaz döneminde serbest kalacak olan Caruso, Lakers formasıyla 58 maçta 6.4 sayı, 2.9 ribaund, 2.8 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



