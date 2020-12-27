Aleksic: 'Skrtel'in sakatlığı hepimiz için kötü'

Daniel Aleksic, Kasımpaşa karşısında aldıkları beraberliği değerlendirdi.



İşte Aleksic'in maç sonu sözleri;



"Kaçan çok şans oldu. Sonuçta bu tip bir mücadele golü bulmadıktan sonra neler olacağını söylemek mümkün değil. Elimizden geleni yaptık, %100'ümüzü verdik ama bir türlü ihtiyacımız olan golü bulamadık. Bu beraberlik, mağlubiyet gibi hissettiriyor.



Martin Skrtel'in sakatlığı hepimiz için çok kötüydü. Maçın önüne geçti.



Yaşadığımız bu dönemler çok normal değil. Devamlı test oluyoruz. Bazı arkadaşlarımızın testi pozitif çıkabiliyor. Ben de oldum. Şu an Demba Ba pozitif.



Hocamız da sıkıntı yaşıyor. Çok maç oynuyoruz. Bizi çok etkiliyor bu tip şeyler. Normal bir dönemden geçmiyoruz. Elimizden geleni yaparak kazanmayı bilecek bir kimliğe kavuşacağız.



Tabii pozitif olduğunuz zaman takımla idmanlara katılamıyorsunuz. Vücüdunuzun ayarı kayboluyor. Belli bir zaman sonra negatife dönünce takıma dönüyorsunuz. Tekrar form yakalamanız gerekiyor. Kolay değil. Korona şaka değil, ciddiye alınması gereken bir konu.



Biz kaliteli bir takımız. En kısa sürede çıkışa geçeceğiz."



