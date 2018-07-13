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Albayrak'tan İstanbul'da Trezeguet operasyonu!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Slavia Prag'a transferi son anda gerçekleşmeyen Trezeguet için İstanbul'a döndü.

Kaynak: Milliyet
Albayrak'tan İstanbul'da Trezeguet operasyonu!
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13 Temmuz 2018 06:52
Galatasaray'ın Zürih kampında 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın dünden beri gözükmemesi dikkat çekmiş bu durum spekülasyonları beraberinde getirmişti.

Galatasaraylı idarecinin Ndiaye transferi için İngiltere'ye gittiği iddiası ortaya atılırken.com işin aslı ortaya çıktı.

Albayrak'ın Slavia Prag'a transferi son anda gerçekleşmeyen Trezeguet için İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Galatasaraylı yöneticinin Kasımpaşa ile pazarlık masasına oturarak Mısırlı futbolcuyu 1 sezon için kiralamaya çalışacağı belirtildi.



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