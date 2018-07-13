Albayrak'tan İstanbul'da Trezeguet operasyonu!

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Zürih kampında 2. Başkandünden beri gözükmemesi dikkat çekmiş bu durum spekülasyonları beraberinde getirmişti.Galatasaraylı idarecinin Ndiaye transferi için İngiltere'ye gittiği iddiası ortaya atılırken.com işin aslı ortaya çıktı.Albayrak'ın Slavia Prag'a transferi son anda gerçekleşmeyen Trezeguet için İstanbul'a döndüğü öğrenildi.Galatasaraylı yöneticinin Kasımpaşa ile pazarlık masasına oturarak Mısırlı futbolcuyu 1 sezon için kiralamaya çalışacağı belirtildi.