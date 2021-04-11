Alassane Ndao'dan Galatasaray'a bir ilk

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı evinde 2-1 yenen Fatih Karagümrük'te Alassane Ndao, 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.



Ndao, dünkü maçın ilk devresinde 13'te direğe, 44'te Muslera'ya takıldı. Yıldız futbolcu, 60'ta; oyuna 1 dakika önce giren Salibur'un vuruşunda Muslera'dan dönen topu ağlarla buluşturdu ve bu sezon Cim Bom'a sezonun her iki devresinde de gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.



Rakip kaleye 4/4 isabetle oynayan 24 yaşındaki futbolcu, "İyi oynayan taraf bizdik ve galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Gol attığım için mutluyum ama benim için önemli olan takımın kazanması" diye konuştu.



