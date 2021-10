FATİH AKSOY VE DAVIDSON CEZALI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 11. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.Alanyaspor, 3. dakikada Davidson'un golüyle öne geçerken, Göztepe'nin beraberlik sayısını 62. dakikada Tijanic kaydetti. İzmir ekibi, 78. dakikada Lourency ile üstünlük sayısını buldu, Alanyaspor ise 89. dakikada Milunovic'in golüyle karşılaşmadan 1 puanı çıkarmayı başardı.Karşılaşmanın 2-2'ye gelmesinin ardından Göztepe'de kaleci İrfan Can, 5 kurtarış yaparak takımının maçtan 1 puan çıkarmasını sağlayan isim oldu.Alanyaspor'da sarı kart gören Fatih Aksoy ve Davidson, cezalı duruma düştü. Göztepe, Alanyaspor'a konuk olduğu son 10 maçta 1 galibiyette kalırken [5 beraberlik, 4 mağlubiyet], İzmir temsilcisinde Tijanic, bu sezon 3. kez sonradan oyuna dahil olarak ağları sarsmayı başardı.Bu sonucun ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Alanyaspor, puanını 21 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Son 3 maçta 4 puan alan Göztepe ise 9 puanla 19. sırada kaldı.Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacakken, Göztepe ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.3. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Efecan Karaca yerden ceza sahası içine ortaladı. Davidson gelişine ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-017. dakikada gelişen Alanyaspor atağında topla ceza sahası sağ köşede buluşan Efecan Karaca bekletmeden içeriye gönderdi. Diedhiou'nun dokunduğu top ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Maç VAR kontrolü nedeniyle bir süre durdu.43. dakikada Göztepe'nin orta alanda kazandığı topla buluşan Soner Aydoğdu, sağdan bindiren Ndiaye'ye çıkardı. Bu futbolcunun kaleyi köşeden gören yerden çektiği şut üst direğe çarparak dışarı çıktı.53. dakikada Göztepe'nin sol kanattan gelişen atağında Berkan Emir, ceza sası içine Lourency'e çıkardı. Yüzünü kaleye dönen bu futbolcunun köşeye göndermek istediği topu, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.62. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanttan gelişen atakta Lourency topla, rakibini ceza sahası içinde geçerek ortasını yaptı. Tijanic'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-178. dakikada Göztepe öne geçti. Obinna'nın orta alanda gelişine vurduğu topu Milunovic, kafayla kalecisine vermek istedi. Meşin yuvarlak kısa düşerken Lourency ve kaleci Serkan topa aynı anda hamle yaptı. Rakibinden önce kafa vuruşunu yapan Göztepeli futbolcu topu ağlarla buluşturdu: 1-288. dakikada ceza sahası içinde Efecan Karaca'nın kısa pasında Emre Akbaba'nın penaltı noktasına yakın bölgedeki vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Geri dönen topu Juanfran tekrar ortaladı. Emre Akbaba bir kez daha kaleye şutunu gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat bunu da çıkardı.89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Candeias'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Milunovic'in kafa vuruşunda top rakip oyunculardan sekerek ağlarla buluştu: 2-2Bahçeşehir OkullarıMete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet ÇiçekSerkan Kırıntılı, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş (Dk. 80 Candeias), Fatih Aksoy (Dk. 66 Efkan Bekiroğlu), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou (Dk. 72 Babacar)İrfan Can Ağribayat, Atakan Rıdvan Çankaya, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli (Dk. 86 Kerim Alıcı), Burekovic (Dk. 46 Berkan Emir), Yalçın Kayan (Dk. 60 Tijanic), Obinna, Soner Aydoğdu, Ndiaye (Dk. 46 Lourency), Jahovic (Dk. 90+2 Ideye)Dk. 3 Davidson, Dk. 89 Milunovic, (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 62 Tijanic, Dk. 78 Lourency (Göztepe)Dk. 16 Obinna, Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 32 Murat Paluli, Dk. 44 Burekovic, Dk. 55 İrfan Can Eğribayat, Dk. 57 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 46 Fatih Aksoy, Dk. 67 Diedhiou, Dk. 90+9 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)