Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Trabzonspor'a transfer olan Manolis Siopis'in yerini doldurdu.



Alanyaspor, Feyenoord'da forma giyen 31 yaşındaki Leroy Fer ile anlaşmaya vardı.



Türkiye'ye gelen Hollandalı futbolcu, kısa bir süre içerisinde Alanyaspor ile resmi sözleşme imzalayacak.



LEROY FER KİMDİR?



5 Ocak 1990 doğumlu Leroy Fer, daha önce Feyenoord, Twente, Norwich, QPR ve Swansea formaları giydi. 2019 yılında Feyenoord'a yeniden dönen Leroy Fer, geçtiğimiz sezon 29 maçta görev yaptı.



Leroy Fer bu sezon ise Feyenoord'un oynadığı 7 resmi maçın 5'inde toplam 213 dakika görev yaptı.



