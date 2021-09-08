Al-Ahly: 'Galatasaray, Dieng için beklentimizi karşılayamadı'

Galatasaray'ın uzun süre transferi için girişimlerde bulunduğu Aliou Dieng için kulübü Al-Ahly'den açıklama geldi.



Mısır ekibi, Galatasaray ile anlaşma sağlayamadıklarını kaydederken, yapılan teklifin beklentilerinin altında olduğunu kaydetti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ekonomik beklentilerimizi karşılayamadı ve sundukları ödeme planı da çok uzun vadeliydi. En yüksek teklifleri 5 milyon dolar oldu ve onu bile 3 taksitte ödemeye hazır değillerdi" ifadeleri kullanıldı.



9,5 MİLYON EURO TALEP ETTİLER



Mısır temsilcisi, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde 9.5 milyon euroluk bir talepte bulunurken, paranın büyük kısmını ise peşin talep etmişti.



23 yaşında ve 1,85 boyunda olan Aliou Dieng ile anlaşma sağlayamayan Galatasaray, bunun üzerine Famalicao'dan Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı.



