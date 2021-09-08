Al-Ahly: "Galatasaray, Dieng için beklentimizi karşılayamadı"

Al-Ahly kulübü, Aliou Dieng için Galatasaray'ın yaptığı son teklifi açıkladı ve anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Al-Ahly: 'Galatasaray, Dieng için beklentimizi karşılayamadı'
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08 Eylül 2021 17:18
Galatasaray'ın uzun süre transferi için girişimlerde bulunduğu Aliou Dieng için kulübü Al-Ahly'den açıklama geldi.

Mısır ekibi, Galatasaray ile anlaşma sağlayamadıklarını kaydederken, yapılan teklifin beklentilerinin altında olduğunu kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ekonomik beklentilerimizi karşılayamadı ve sundukları ödeme planı da çok uzun vadeliydi. En yüksek teklifleri 5 milyon dolar oldu ve onu bile 3 taksitte ödemeye hazır değillerdi" ifadeleri kullanıldı.

9,5 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

Mısır temsilcisi, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde 9.5 milyon euroluk bir talepte bulunurken, paranın büyük kısmını ise peşin talep etmişti.

23 yaşında ve 1,85 boyunda olan Aliou Dieng ile anlaşma sağlayamayan Galatasaray, bunun üzerine Famalicao'dan Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı.


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