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Akhisarspor'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı

Kaynak: DHA
Akhisarspor'da Cihat Arslan ile yollar ayrıldı
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13 Şubat 2019 13:15
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kaybederek 17 puanla son sıraya demir atan Akhisarspor'da yönetim, teknik direktör Cihat Arslan'a yollarını ayırma kararı aldı.

Yeşil-siyahlılarda 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir sezon geçiren, bu sezon 6'ncı hafta sonunda Safet Susic'in yerine takıma dönen Arslan, Sivasspor deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet sonrası yönetime istenirse ayrılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Deplasman dönüşü takımın durumunu yönetim kurulu toplantısında değerlendiren kurmaylar, Arslan'la yola devam etmeme kararı aldı. Akhisarspor'a dönmek için ilk yarının başında çalıştırdığı Adanaspor'a 350 bin TL fesih bedeli ödeyerek takımı 5 puanla düşme hattında devralan Cihat Arslan, 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Fenerbahçe'yi 9 Aralık 2018'de 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, son 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan topladı. Akhisar, Arslan yönetiminde Türkiye Kupası'nda ise yarı final kapısını araladı.

MESUT BAKKAL GÜNDEMDE

Akhisarspor, Cihat Arslan'la veda kararı sonrası teknik direktör listesinin ilk sırasına Mesut Bakkal'ı aldı. Son olarak geçtiğimiz kasım ayına kadar Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki Bakkal, kariyerinde Gençlerbirliği, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu, Konyaspor, Karabükspor ve Kayserispor'da da görev yaptı. Yeni teknik direktör belirlenene kadar takımı bu sezon daha önce Galatasaray ve Krasnodar maçlarında da teknik adam olarak görev yapan Cihat Arslan'ın mevcut ekibinden Cem Kavçak'ın çalıştırması bekleniyor.

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