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Akhisarspor PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile yaptığı maçın 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı futbolcu yazan Akhisarspor PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: DHA
Akhisarspor PFDK'ya sevk edildi
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22 Ocak 2019 18:11
Spor Toto Süper Lig'de 18 Ocak'ta oynanan Beşiktaş maçında 21 kişilik müsabaka listesine 13 yabancı yazan Akhisarspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi.

Akhisar'ın müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle 2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 madde 5 ve Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden Akhisarspor'un kural hatası nedeniyle PFDK tarafından hükmen mağlup ilan edilmesi bekleniyor.

Statü gereği takımlar maçlarda 18 kişilik kadrolarında 11, 21 kişilik kadroyla maça çıkarlarsa ise 12 yabancıya yer verebiliyor.

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