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Akhisarspor cephesinden VAR isyanı; "Penaltımız verilmiyor!"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak: "Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, bu ligde var olmaya çalışacağız"

Kaynak: AA
Akhisarspor cephesinden VAR isyanı; 'Penaltımız verilmiyor!'
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16 Şubat 2019 16:19
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, "Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, bu ligde var olmaya çalışacağız." dedi.

Kavçak, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, bekledikleri gibi zor bir maçın geride kaldığını söyledi. Sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydeden Kavçak, şöyle konuştu:

"Rakibimiz oynatmamaya gelmişti, onlar daha agresiflerdi. Rakibimizin 10 kişi kalmasından sona risk aldık. Gol gelmeyince stres etki yapmaya başlamıştı. 2 puan kaybettik, bunu telafi etmeye çalışacağız. Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, bu ligde var olmaya çalışacağız."

Kavçak, lehlerine verilmeyen penaltı pozisyonunun penaltı olduğunun söylendiğini belirterek, "VAR diyorlar, VAR'a gidiliyor yine verilmiyor. Biz bu sene konuşmuyoruz, konuşmayacağız yine de. Nedense bize oluyor bunlar ama dediğim gibi mücadelemize devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

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