Akhisar'da 13 kişinin testi pozitif çıktı

Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nda 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA
Akhisar'da 13 kişinin testi pozitif çıktı
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15 Ekim 2020 23:10
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediyespor'da 13 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan testlerinin ardından 11 basketbolcu ile 2 personelde pozitif vaka tespit  edildiği belirtildi. Oyuncu ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi



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