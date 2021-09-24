Ajax-Beşiktaş maçı kapalı gişe

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaşacağı Ajax maçının tüm biletleri satıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ajax-Beşiktaş maçı kapalı gişe
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24 Eylül 2021 15:08
Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü deplasmanda Ajax karşısında çıkacak.

Hollanda temsilcisi, Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç biletlerinin hepsinin satıldığını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Ajax deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaştı. Hollanda ekibi mücadeleden 5-1 galip ayrılırken 4 gol Sebastian Haller'den geldi, diğer golü ise Berghuis kaydetti. 

 

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