Ajax-Beşiktaş maçı kapalı gişe

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü deplasmanda Ajax karşısında çıkacak.
Hollanda temsilcisi, Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç biletlerinin hepsinin satıldığını duyurdu.
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Ajax deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaştı. Hollanda ekibi mücadeleden 5-1 galip ayrılırken 4 gol Sebastian Haller'den geldi, diğer golü ise Berghuis kaydetti.
Hollanda temsilcisi, Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç biletlerinin hepsinin satıldığını duyurdu.
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Ajax deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaştı. Hollanda ekibi mücadeleden 5-1 galip ayrılırken 4 gol Sebastian Haller'den geldi, diğer golü ise Berghuis kaydetti.