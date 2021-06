Fenerbahçe, sezona iki genç kaleci; Altay Bayındır ve Berke Özer ile başlamayı planlıyordu. Ancak her iki kaleci de Avrupa'dan takımların takibine girdi.



Ajax, Altay Bayındır'ı uzun süredir takip ediyordu. Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana'nın doping cezasının 3 ay kısaltılması sonrası Arsenal bu oyuncu için harekete geçti. İngiliz basınına göre Onana'nın transferi her an gerçekleşebilir. Ajax, Kamerunlu file bekçisinin yerini Altay ile doldurmak istiyor.



Overmars geliyor



Hollanda ekibinin gözlemcileri, Sarı-Lacivertliler'in başarılı file bekçisi için ayrıntılı bir rapor hazırladı. Yapılan analizler sonucunda Altay, Ajax'ın bir numaralı kaleci adayı haline geldi. EURO 2020'nin ardından Kırmızı-Beyazlılar'ın futbol direktörü Marc Overmars'ın İstanbul'a gelerek 23 yaşındaki kaleci için ilk teklif yapması bekleniyor.



20 milyon Euro



Altay Bayındır'ı satmayı düşünmeyen Fenerbahçe Yönetimi'nin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Sarı Lacivertliler, pazarlıklarda fazla indirim yapmayı da planlamıyor. Ajax tarihindeki en pahalı transfer , geçen ocak ayında West Ham'dan 22.5 milyon Euro'ya alınan forvet Sebastian Haller... Hollanda ekibinin rekor transfere yakın bir rakamı Altay için verip vermeyeceği merakla bekleniyor.