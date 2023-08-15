Utah Jazz genel menajeri Danny Ainge, geçmişte Jimmy Butler'ı Boston Celtics'e takas etmeye çalıştığını itiraf etti.



Eski NBA oyuncuları Quentin Richardson ve Darius Miles'ın sunduğu 'Knuckleheads' podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde eski Celtics yöneticisi Ainge, Boston'da çalıştığı dönemde Butler'ı Chicago Bulls'tan alma girişimini açıkladı.



Ainge, Bulls'un Butler karşılığında talep ettiklerinin oldukça fazla oluşunun bu anlaşmanın yatmasına ve gönderilmeyen draft seçimlerinin Celtics'e Jaylen Brown ve Jayson Tatum olarak dönmesine yol açtığını belirtti:



"Şimdiye kadar yaptığım en iyi takaslardan bazıları, yapamadıklarım olmuştu. Boston'dayken Chicago'dan Jimmy Butler'ı almaya çalışmıştım ama karşılığında çok şey istemişlerdi. Biz de yapmamıştık. Ve sonunda bu draft seçimlerinin ikisi Jaylen ve Jayson olmuşlardı."



Butler takası sonuçlanmamış olsa da, dolaylı olarak o zamandan beri Celtics kadrosunun ayrılmaz bir parçası haline gelen iki önemli oyuncunun ortaya çıkmasının yolunu açmıştı. Brown kısa süre önce Boston ile NBA tarihi rekoru olan 304 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



