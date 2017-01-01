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Ainge, Gordon Hayward'ı bir yıl daha tutmak istiyor!

Bir NBA yöneticisi, Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge ve Celtics'in, Gordon Hayward'ı bir sezon daha tutmak istediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA yöneticisi, Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge ve Celtics'in, Gordon Hayward'ı bir sezon daha tutmak istediğini belirtti.

İsmini vermeyen yöneticiye göre Ainge, Hayward'ı seviyor ve bu da bir takas olasılığını gerçekten imkansız hale getiriyor.

Bleacher Report'tan Eric Pincus şunları kaleme aldı:

"NBA yöneticisi, 'Ainge, Hayward'ı sever. Muhtemelen gelecek yıl şanslarını yine aynı takımla deneyeceklerdir. Hayward'ı kim alacak? Artık hasarlı mal oldu. Danny, insanlardan ne zaman ayrılması gerektiğini bilir, ancak bununla birlikte, Hayward onlar için çok iyi bir yıl geçirmişti. İnsanlar bubble yüzünden unutuyor.' şeklinde konuştu.

Hayward, Celtics'te oynadığı dönemde, özellikle 2017'de takımla yaptığı ilk maçında ayak bileği çıkıp tibiası kırıldığı için, bir süre sağlıklı kalma konusunda sıkıntı çekmişti."

Hayward, Boston'a 2017'de katılmış, ancak o zamandan beri sakatlıklarla uğraşmıştı. 30 yaşındaki forvet 2020-21 sezonu için 34.187.085 dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip ve bu opsiyonu da kullanması bekleniyor.


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