Ahmet Oğuz: "UEFA için kazanmak istiyorduk"

Sivasspor'un savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Ahmet Oğuz: 'UEFA için kazanmak istiyorduk'
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20 Nisan 2021 21:17
Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'da Ahmet Oğuz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir yenilmediklerine dikkat çeken Ahmet Oğuz, "Liderle oynadık ama onlar da 12 maçtır yenilmeyen Sivasspor ile oynadı. Biz galibiyete daha yakındı. Herkes görevini yerine getirdi. UEFA için biz de kazanmak istiyorduk. Alsaydık, daha iyi olacaktı. Denizlispor maçını kazanıp hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Larin gibi güçlü bir oyuncuya karşı mücadeleye dayalı bir oyun oynadım. Mücadeleyi seviyorum ve kazandığımda kafamı yastığa daha rahat koyuyorum. Beşiktaş'a da başarılar dilerim. Biz yolumuza devam edeceğiz." dedi.



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