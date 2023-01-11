Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin ocak sayısında taraftara seslendi. Çebi, "2023 Beşiktaşlılar için çok anlamlı bir yıl olacak. Hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız hem de kulübümüzün 120'nci yaşına basmasının gururunu yaşayacağız. Beşiktaşımıza da başarı yolunda şans getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



İşte Çebi'nin yazısından bölümler:



"Değerli Beşiktaşlılar, koca bir yılı daha geride bıraktık. Zaman zaman sevindik, bazı anlar geldi üzüldük. Ancak hiçbir zaman ümidimizi, coşkumuzu kaybetmedik. Büyük taraftarımız, özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda tribünleri doldurarak bizlere büyük destek verdiler. Elbette onların bu coşkusu takımımızı olumlu yönde motive etti ve alınan sonuçlara büyük etken oldu. 2023 Beşiktaşlılar için çok anlamlı bir yıl olacak. Hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız hem de kulübümüzün 120'nci yaşına basmasının gururunu yaşayacağız. Beşiktaşımıza da başarı yolunda şans getirmesini diliyorum."



"WEGHORST'U ÖDÜLLENDİRDİK"



"Değerli Beşiktaşlılar; transferin öneminin ve oyuncu tercihlerinin kulübümüze nasıl yarar getirdiğinin altını çizmek isterim. Transferde iz süren Beşiktaş 'ın scout ekibinin ne kadar seçici ve titiz bir seçim yaptığının önemini 2022 Dünya Kupası'nda gördük. Turnuvanın başından final gününe kadar, ülkelerinin başarısı için ter döken futbolcular bir yandan da Beşiktaş'ı başarıyla temsil ettiler. Biz de onlarla büyük bir gurur duyduk. Bu nedenle Atiba Hutchinson, Romain Saiss, Kevin Nkoudou ve Wout Weghorst'u ödüllendirdik. 120'nci yaşımızın Beşiktaş'a hayırlara vesile olmasını diliyorum."



