Ahmed Kutucu, Hollanda'ya gitti!

Adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Ahmed Kutucu, Hollanda ekibi Heracles Almelo'ya kiralandı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Ahmed Kutucu, Hollanda'ya gitti!
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21 Ocak 2021 12:55
Hollanda kulübü Heracles Almelo, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna dek kiraladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Sözleşmede oynama garantisinin de olduğu belirtildi.

Ahmed Kutucu ve Menajeri Ersin Akan ile birlikte sözleşme imzalamak için Heracles kulüp binasına geçti.

20 yaşındaki Ahmed Kutucu, Bundesliga'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.



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