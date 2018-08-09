  •  
    F.Bahçe istedi, Premier Lig devleri yarışa girdi!
  •  
    Trabzonspor'dan OLAY yaratan bir açıklama!..
  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    Cocu'dan transfer için özel görüşme; 'Bize gel'
  •  
    Şenol Güneş'ten; "Evet" Yeni golcüsünü buldu!..

AEK 10 kişiyle Celtic'e direndi, avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağı karşılaşmasında Celtic, konuk ettiği AEK ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
AEK 10 kişiyle Celtic'e direndi, avantajı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2018 00:14
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağı karşılaşmasında Celtic, konuk ettiği AEK ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu ilk ayağı son maçında, İskoçya temsilcisi Celtic, Yunanistan'ın AEK takımını Celtic Park'ta konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Celtic, 17. dakikada Callum McGregor'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran AEK, 44. dakikada Viktor Klonaridis ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

AEK'da Kostas Galanopoulos, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için