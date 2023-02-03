Adnan Januzaj, resmen Başakşehir'de!

Başakşehir, 27 yaşındaki Adnan Januzaj'ın Sevilla'dan kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Adnan Januzaj, resmen Başakşehir'de!
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03 Şubat 2023 12:07
Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, yeni yıldızını açıkladı.

Başakşehir, 27 yaşındaki Adnan Januzaj'ın Sevilla'dan kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla Kulübü'nde forma giyen Adnan Januzaj ile 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı.

Adnan Januzaj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleti kullanıldı.

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