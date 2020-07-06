Adnan Dalgakıran: "Beşiktaş'a iyilik yapmıyorlar"

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının ardından bir tweet attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Adnan Dalgakıran: 'Beşiktaş'a iyilik yapmıyorlar'
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06 Temmuz 2020 23:55
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldukları maçın ardından genç oyuncular üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi.

Dalgakıran, "100 milyon euroluk takımın 4. olduğunu unutup, mağlubiyetin yükünü gençlere ve gençleşmeye bağlayanlar Beşiktaş'a iyilik yapmıyorlar. Kulübümüzün öze dönüş stratejisi kararlılıkla hayata geçirilecektir." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'da genç oyuncu Rıdvan Yılmaz ilk golde, genç kaleci Ersin Dağlaroğlu ise 2. golde yaptıkları hatalarla dikkat çekti.



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