Adana Demirspor'da kombine satışı başlıyor

Adana Demirspor'da, 2022-2023 sezonu kombine bilet satışının 5 Haziran Pazar günü başlayacağı bildirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, kombine biletlerin yarın saat 09.00'da satışa çıkacağı duyrularak, "Başkanımız Murat Sancak tüm taraftarlarımızdan kombinelere kısa sürede yoğun ilgi bekliyor. Yeni sezonda da hep birlikte takımımızın yanında olalım, tribünde birlik olalım." ifadesi kullanıldı.Kombine biletler, 800 liradan 3 bin 500 liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Murat Sancak, geçen sezon kombinelere gösterilen ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür ederek,ifadelerini kullandı.