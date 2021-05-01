TFF 1. Lig'in 33. haftasında ligin zirvesindeki çılgın çekişme tüm hızıyla sürdü ve Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında yaşanan pozisyon günün en çok konuşulan pozisyonu oldu.



Adana Demirspor'un 1-0 önde olduğu 61. dakikada Balıkesirspor'da Manaj, defans oyuncusundan gelen topun ardından ağları sarstı ve gol sevinci yaşarken, ofsayt bayrağı kalktı. Hakem Suat Arslanboğa da pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü onaylamadı.



Balıkesirspor'da oyuncular topun defanstan geldiğini belirterek itiraz etti ancak sonuç değişmedi ve gol iptal edildi.



YUSUF ŞİMŞEK: "GÜNAH"



Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, karşılaşmanın ardından tepki gösterdi.



Şimşek maç sonunda, "Ofsayt yok, ofsayt kalkıyor, hep bize mi denk geliyor? Hakemler adaletli olsunlar, bir adalet olsun. Burada emek sarf ediyoruz, çoluğumuz çocuğumuz için emek veriyoruz, emeklere saygı gösterin, bu kadar olmaz, günah! Hakemler mi değişir, yurt dışından mı geliyor bilemiyorum. Biz onurumuzla, gururumuzla savaşmaya devam edeceğiz." dedi.



"TEŞVİK Mİ ALDI SÖYLEMİ OLDU"



Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek basın toplantısında da hakemlere eleştiride bulunarak, şunları kaydetti:



"Söyleyeceklerim kesinlikle Adana Demirspor'un galibiyetine gölge düşürmesin, onları tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda 3 takıma da başarılar diliyorum. Maçın ilk yarısında Okan Alkan'ın sarı kart gördüğü pozisyon direk kırmızı karttı. Diğer bir pozisyon, ikinci yarı mağlupken Manaj'ın attığı gol var. Hakem ofsayt verdi, bu hakem hataları hep bize mi denk geliyor. Hakemlerimizin biraz daha adaletli olmasını isteriz. Gururumuzla mücadelemizi yaptık. Ben futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Son maçımız kaldı. Altınordu maçına da aynı ciddiyetle hazırlanıp, son maçımızda bize yakışır bir şekilde oynayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir kaç gündür, bir takımın antrenörü 5 genç oynatacak, bir takımın antrenörü Samsunspor'dan teşvik mi aldı Balıkesirspor gibi saçma sapan söylemler oldu. Biz buna çanak tutacak insanlar değiliz. Yıllardır bu camianın içerisindeyiz, çok şükür hep anlımızın akıyla gezdik, gezmeye devam edeceğiz. Ben bu hocalarıma da yakıştıramadım."



