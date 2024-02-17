Adana Demirspor, Alanya deplasmanında

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Alanya deplasmanında
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17 Şubat 2024 12:53
Son güncelleme 17 Şubat 2024 15:53
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Coredon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'de 31 puanla haftaya 10. sırada giren Adana ekibi, 28 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Deplasmanda oynadığı 12 maçta 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, rakip sahadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

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