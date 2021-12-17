Adana Demirspor, Alanya'da tam kadro!

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 23 puan ve averajla 8'inci sırada bulunan Adana Demirspor, 27 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor'da kart cezalısı veya sakat oyuncu bulunmuyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 23 puan ve averajla 8'inci sırada bulunan Adana Demirspor, 27 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor'da kart cezalısı veya sakat oyuncu bulunmuyor.