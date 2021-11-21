Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Altay, Adana Demirspor'u konuk etti.



Bornova Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Yunus Akgün, 55. dakikada Assombalonga ve 61. dakikada Akintola kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise 48. dakikada Rayan'dan geldi.



Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 19'a yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Altay ise 16 puanda kaldı.



Adana Demirspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Altay ise Başakşehir deplasmanına gidecek.





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