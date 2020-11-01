Adana Demirspor, 1 puanı 86'da kurtardı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Haber; AA
Abone Ol
Adana Demirspor, 1 puanı 86'da kurtardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2020 21:09
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor'un golü 50. dakikada Guido Koçer'den geldi. Adana Demirspor'un golü ise 86. dakikada Lanzafame'den geldi.

Bu sonuçla beraber Samsunspor, puanını 15'e yükseltti. Adana Demirspor ise aynı şekilde puanını 15 yaptı.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise aynı haftada İstanbulspor'a konuk olacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Zubas, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Traore (Dk. 53 Kerim Avcı), Hasan Kılıç (Dk. 85 Lanzafame), Erkan Zengin (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Gökhan İnler, Mehmet Akyüz (Dk. 63 Pa Dibba), Volkan Şen

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Caner Arıcı (Dk. 84 Erhan Kartal), Kerem Can Akyüz, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 84 Ercan Yazıcı), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 84 Gökhan Alsan), İlyas Yavuz (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 72 Gyasi), Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 50 Guido Koçer (Yılport Samsunspor), Dk. 86 Lanzafame (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Nadir Çiftçi, Dk. 44 İlyas Yavuz, Dk. 69 Erkam Reşmen, Dk. 76 Savicevic, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için