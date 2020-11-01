Adana Demirspor, 1 puanı 86'da kurtardı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Samsunspor'un golü 50. dakikada Guido Koçer'den geldi. Adana Demirspor'un golü ise 86. dakikada Lanzafame'den geldi.



Bu sonuçla beraber Samsunspor, puanını 15'e yükseltti. Adana Demirspor ise aynı şekilde puanını 15 yaptı.



Samsunspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise aynı haftada İstanbulspor'a konuk olacak.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil



Adana Demirspor: Zubas, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Traore (Dk. 53 Kerim Avcı), Hasan Kılıç (Dk. 85 Lanzafame), Erkan Zengin (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Gökhan İnler, Mehmet Akyüz (Dk. 63 Pa Dibba), Volkan Şen



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Caner Arıcı (Dk. 84 Erhan Kartal), Kerem Can Akyüz, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 84 Ercan Yazıcı), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 84 Gökhan Alsan), İlyas Yavuz (Dk. 57 Oğuz Gürbulak), Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 72 Gyasi), Nadir Çiftçi



Goller: Dk. 50 Guido Koçer (Yılport Samsunspor), Dk. 86 Lanzafame (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Nadir Çiftçi, Dk. 44 İlyas Yavuz, Dk. 69 Erkam Reşmen, Dk. 76 Savicevic, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)



